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12:19, 13 февраля 2023Россия

Кадыров высказался о переговорах с Зеленским

Глава Чечни Кадыров заявил, что готов вести переговоры с Зеленским один на один

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским неправильно. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», которое было показано в передаче «60 минут». Трансляция ведется на портале «Смотрим».

При этом он отметил, что если бы ему довелось говорить с Зеленским один на один, то он «быстро переубедил бы» его.

«С ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы», — высказался глава Чечни.

Ранее о готовности вести переговоры с Украиной заявлял президент России Владимир Путин. Глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине. «Мы всегда готовы выслушать, какие предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — пояснил министр.

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Марк Леонов
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