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00:45, 20 августа 2023Бывший СССР

Во Франции предупредили Киев о последствиях применения кассетных боеприпасов

AgoraVox: украинцы заплатят за применение кассетных боеприпасов смертями внуков
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Последствия применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов в зоне специальной военной операции (СВО) придется разребать потомкам, пишет французское издание AgoraVox.

По словам автора, Киев позабыл уроки истории. Журналист напомнил, как во времена Вьетнамской войны США бомбардировали Лаос и Камбоджу кассетными снарядами, из-за этого люди погибают от этих боеприпасов и сегодня. Он призвал власти Украины изучить историю использования боеприпасов, «которые сейчас отправляет им их американский покровитель».

«Ведь жертвами будут их внуки, а не дети в Соединенных Штатах. И именно украинским внукам придется ответить и оплачивать счета за эти поставки», — предупредил автор. Он уверен, что украинцы заплатят за кассетные снаряды от США смертями своих внуков.

США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. Администрация президента США Джо Байдена признала риски для мирных жителей, но заверила, что Киев будет их использовать лишь на территории, которую считает своей, минимизируя риски для собственного населения.

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    Марина Совина
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