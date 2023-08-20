AgoraVox: украинцы заплатят за применение кассетных боеприпасов смертями внуков

Последствия применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов в зоне специальной военной операции (СВО) придется разребать потомкам, пишет французское издание AgoraVox.

По словам автора, Киев позабыл уроки истории. Журналист напомнил, как во времена Вьетнамской войны США бомбардировали Лаос и Камбоджу кассетными снарядами, из-за этого люди погибают от этих боеприпасов и сегодня. Он призвал власти Украины изучить историю использования боеприпасов, «которые сейчас отправляет им их американский покровитель».

«Ведь жертвами будут их внуки, а не дети в Соединенных Штатах. И именно украинским внукам придется ответить и оплачивать счета за эти поставки», — предупредил автор. Он уверен, что украинцы заплатят за кассетные снаряды от США смертями своих внуков.

США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. Администрация президента США Джо Байдена признала риски для мирных жителей, но заверила, что Киев будет их использовать лишь на территории, которую считает своей, минимизируя риски для собственного населения.