Российские военные сбили беспилотники ВСУ и перехватили снаряды HIMARS

МО РФ: российские военные сбили 23 БПЛА ВСУ и перехватили 3 снаряда РСЗО HIMARS

За минувшие сутки российские военные сбили еще 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) войск Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, беспилотники противника были сбиты российскими средствами ПВО. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Новопетриковка, Зайцево, Яковлевка, Павловка и Семигорье в ДНР, Токмак в Запорожской области. Кроме того, российские военные заметили и уничтожили украинские БПЛА рядом с Каменкой и Новоалексеевкой в Херсонской области, а также вблизи Лисичанска в ЛНР.

В ходе брифинга генерал-лейтенант рассказал, что российские средства ПВО также перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, также сбита противорадиолокационная ракета HARM.

В Минобороны также рассказали, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 461 самолет, 246 вертолетов, 5877 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 409 танков и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбиты 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5951 единица полевой артиллерии и минометов, а также 12 334 единицы специальной военной техники.

Ранее российские дроны-камикадзе разбили бронетранспортеры (БТР) войск Украины на запорожском направлении. Произошедшее попало на видео, которые показало Минобороны России. По данным ведомства, при уничтожении украинской бронетехники использовались российские FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица»).

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.