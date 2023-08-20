Обнаружена звезда-прародитель магнитаров

Science: звезда HD 45166 может стать прародительницей магнитаров

Ученые Европейской южной обсерватории раскрыли природу загадочной звезды HD 45166, которая, вероятно, станет магнитаром. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Звезда HD 45166, располагающаяся на расстоянии 3000 световых лет, наблюдалась больше 100 лет, однако ее природа не могла быть объяснена с помощью традиционных моделей. Было известно, что это одна из пары звезд, богатая гелием и в несколько раз массивнее Солнца.

Наблюдения показали, что звезда обладает невероятно сильным магнитным полем в 43 тысячи Гаусс, что делает HD 45166 самой массивной магнитной звездой, обнаруженной на сегодняшний день. Таким образом, она может быть возможным прародителем магнитаров — нейтронных звезд с магнитными полями, которые в миллиард раз сильнее, чем у нее самой. Когда HD 45166 коллапсирует под действием собственной гравитации, ее магнитное поле усилится, и звезда в конечном итоге станет очень компактным ядром с магнитным полем около 100 триллионов Гаусс.

Масса HD 45166 меньше, чем сообщалось ранее, примерно в два раза больше массы Солнца, и ее звездный компаньон вращается на гораздо большем расстоянии, чем считалось ранее. Кроме того, их исследование показывает, что HD 45166 образовалась в результате слияния двух меньших звезд, богатых гелием.