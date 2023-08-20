Названо условие победы Украины в конфликте

Die Welt: для победы в конфликте Украине нужно мобилизовать три миллиона человек

Для того, чтобы одержать победу в текущем военном конфликте с Россией, Украине необходимо мобилизовать три миллиона граждан. Такое условие победы Киева назвали журналисты немецкого издания Die Welt.

Авторы материала указали, что население Украины, несмотря на его сокращение, все же превышает 30 миллионов человек. «Поэтому общая численность вооруженных сил может достигать трех миллионов», — отметили в статье, добавив, что такое число мобилизованных могло бы обеспечить победу Киева.