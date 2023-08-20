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11:55, 20 августа 2023Россия

В России назвали цель атак ВСУ с помощью беспилотников

Сенатор Карасин: ВСУ атакуют Россию дронами из-за чувства безысходности в бою

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территорию России из-за чувства безысходности на поле боя, считает председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал значение атак ВСУ.

«Цель этих варварских террористических атак очевидна — добиться положения, при котором все провалы так называемого контрнаступа будут заслонены новостями о попытках проникнуть и ударить по российским объектам дронами. Иногда, к большому сожалению, эти дроны долетают, и когда их сбивают, они падают, как сегодня на крышу железнодорожного вокзала в Курске», — сказал сенатор.

По мнению Карасина, коллективный Запад относится с растущим скепсисом к возможностям украинской власти.

«Поэтому Киеву хочется показать Западу, какие они смелые вояки, что направляют дроны на мирные объекты в России. Украинская власть идет на все с тем, чтобы нам досадить. Такова ситуация», — заключил он.

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Ранее, в ночь на 20 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки пролета беспилотника на Москву.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что здание железнодорожного вокзала в Курске было атаковано с помощью беспилотного летательного аппарата. По его словам, в результате этого пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

Помимо этого, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что дроны-камикадзе предприняли попытку атаковать регион.

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