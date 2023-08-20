Захарова напомнила об игнорировании Западом убийства Дугиной

МИД России: международные организации так и не отреагировали на убийство Дугиной

Международные организации так и не отреагировали на убийство журналистки Дарьи Дугиной и другие преступления Украины в отношении представителей российских СМИ. Об этом в воскресенье, 20 августа, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Спустя год после трагической гибели Дугиной мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, чья точка зрения не совпадает с одобренной коллективным Западом», — заявила дипломат.

По ее словам, данные структуры продолжают делить журналистов на плохих и хороших, а в их деятельность превалирует лицемерие.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. По данным ФСБ, за подрывом внедорожника стоят украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала боец бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которая следила за журналисткой и арендовала квартиру в ее доме.