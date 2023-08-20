На Украине пожаловались на отсутствие истребителей F-16

На Украине пожаловались на отсутствие американских истребителей F-16. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, Киеву приходится восполнять нехватку авиации беспилотниками. «У нас пока нет самолетов F-16, поэтому приходится искать способ компенсировать их отсутствие, и беспилотники в какой-то мере восполняют нехватку авиации», — сказал он.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал поставки Киеву американских истребителей F-16 угрозой не только для Украины, но и для всего человечества.