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10:28, 20 августа 2023Мир

На Украине пожаловались на отсутствие американских истребителей

На Украине пожаловались на отсутствие истребителей F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

На Украине пожаловались на отсутствие американских истребителей F-16. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, Киеву приходится восполнять нехватку авиации беспилотниками. «У нас пока нет самолетов F-16, поэтому приходится искать способ компенсировать их отсутствие, и беспилотники в какой-то мере восполняют нехватку авиации», — сказал он.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал поставки Киеву американских истребителей F-16 угрозой не только для Украины, но и для всего человечества.

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    Варвара Кошечкина
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