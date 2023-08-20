На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры был поврежден в подконтрольном Киеву Херсоне в результате взрыва. Об этом сообщил глава назначенной Украиной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его данным, в минувшие сутки было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, также обстрелу подверглась территория местного завода.

Ранее в августе Прокудин также заявлял о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне. Тогда урон был нанесен и зданиям комплекса городской администрации.

На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области. Регион стал российским субъектом по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. Под контролем Вооруженных сил Украины остается правобережная часть региона.