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14:55, 20 августа 2023Бывший СССР

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на одном направлении

ВС России отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские войска Западной группировки успешно отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, бойцы Вооруженных сил (ВС) России отбили атаки противника в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также в районе поселка Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР).

«Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30», — говорится в сводке Минобороны.

Ранее 20 августа офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды группировки войск овладели опорным пунктом и четырьмя блиндажами.

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