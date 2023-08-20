Российские войска отразили шесть атак ВСУ на одном направлении
Российские войска Западной группировки успешно отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, бойцы Вооруженных сил (ВС) России отбили атаки противника в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также в районе поселка Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР).
«Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30», — говорится в сводке Минобороны.
Ранее 20 августа офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды группировки войск овладели опорным пунктом и четырьмя блиндажами.