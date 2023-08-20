Российские войска отразили шесть атак ВСУ на одном направлении

ВС России отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении

Российские войска Западной группировки успешно отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, бойцы Вооруженных сил (ВС) России отбили атаки противника в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также в районе поселка Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР).

«Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30», — говорится в сводке Минобороны.

Ранее 20 августа офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды группировки войск овладели опорным пунктом и четырьмя блиндажами.