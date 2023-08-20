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05:14, 20 августа 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении

ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили свыше 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступления на купянском направлении. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин, пишет ТАСС.

По его словам, штурмовые отряды группировки войск овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами и уничтожили свыше 40 военнослужащих. Он уточнил, что они продолжили наступление в направлении населенного пункта Ольшана.

Украинские военные попытались пять раз атковать российские позиции на этом направлении. Якимкин уточнил, что все контратаки успешно отражены. «Потери противника от огня артиллерии и минометов составили: до взвода живой силы и одна боевая машина пехоты», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что за неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще пять поселков в Харьковской области.

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    Марина Совина
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