ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении

Российские военные уничтожили свыше 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступления на купянском направлении. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин, пишет ТАСС.

По его словам, штурмовые отряды группировки войск овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами и уничтожили свыше 40 военнослужащих. Он уточнил, что они продолжили наступление в направлении населенного пункта Ольшана.

Украинские военные попытались пять раз атковать российские позиции на этом направлении. Якимкин уточнил, что все контратаки успешно отражены. «Потери противника от огня артиллерии и минометов составили: до взвода живой силы и одна боевая машина пехоты», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что за неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще пять поселков в Харьковской области.