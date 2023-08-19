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17:25, 19 августа 2023Бывший СССР

Россия взяла под контроль еще пять поселков в Харьковской области за неделю

За неделю ВС России взяли под контроль еще пять поселков в Харьковской области

Фото: Reuters

За неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще пять поселков в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live».

По его словам, линия фронта постепенно сдвигается к Харькову, а российские войска приближаются к пригородам Купянска. Фиксируются столкновения с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории поселка Петропавловка. «У нас сейчас территория расширилась еще на пять поселков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооруженных сил России 33. Это в основном серая зона, там люди проживают в очень тяжелых условиях», — сказал Ганчев.

Глава ВГА подчеркнул, что российские войска уверенно продвигаются вперед, и их ждут жители еще не занятых территории. При этом Ганчев добавил, что из-за отсутствия успехов ВСУ начали более активно бить по мирным поселениям за линией боестолкновения, которые раньше не обстреливались.

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Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что вскоре стоит ожидать наступления российских войск не только в районе Купянска, но и на других направлениях. По его словам, в попытке изобразить хоть какой-то успех украинское командование вводит в бой резервы, которые истощатся в ближайшее время.

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    Сергей Истомин
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