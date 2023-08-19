Россия взяла под контроль еще пять поселков в Харьковской области за неделю

За неделю ВС России взяли под контроль еще пять поселков в Харьковской области

За неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще пять поселков в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live».

По его словам, линия фронта постепенно сдвигается к Харькову, а российские войска приближаются к пригородам Купянска. Фиксируются столкновения с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории поселка Петропавловка. «У нас сейчас территория расширилась еще на пять поселков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооруженных сил России 33. Это в основном серая зона, там люди проживают в очень тяжелых условиях», — сказал Ганчев.

Глава ВГА подчеркнул, что российские войска уверенно продвигаются вперед, и их ждут жители еще не занятых территории. При этом Ганчев добавил, что из-за отсутствия успехов ВСУ начали более активно бить по мирным поселениям за линией боестолкновения, которые раньше не обстреливались.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что вскоре стоит ожидать наступления российских войск не только в районе Купянска, но и на других направлениях. По его словам, в попытке изобразить хоть какой-то успех украинское командование вводит в бой резервы, которые истощатся в ближайшее время.