Енот пробрался в церковь и отменил проведение богослужений

Fox 6 Now: в США енот пробрался в церковь и разгромил ее

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, енот разгромил церковь Chosen Generation Outreach Ministry Int'l и отменил проведение богослужений. Об этом сообщает Fox 6 Now.

Пастор Ингрид Дюрр обнаружила, что кто-то пробрался в церковь 17 августа. Она зашла в здание и стала просматривать записи с камер видеонаблюдения, чтобы узнать, кто разгромил помещение. В этот момент она заметила животное, вскочившее на стол. «Я увидела, как он убегает, увидела длинный хвост и сказала: "Это енот"», — вспомнила пастор.

Бегающее по помещению животное удалось поймать, его выпустили на волю. Отмечается, что енот обрушил потолочную плитку и устроил беспорядок в церкви. «Вероятно, он искал еду, и я надеюсь, что он не открыл холодильник», — сказала Дюрр. Пастор добавила, что видела енотов рядом с церковью, однако не ожидала, что один из них проникнет в здание. В результате произошедшего в тот день все богослужения были отменены.

Ранее сообщалось, что енот устроил штурм Бундестага в Берлине, но был схвачен при помощи специального сачка. Животное попалось только со второго раза, после чего его выпустили в лесу.

