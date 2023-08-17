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20:31, 17 августа 2023Из жизни

В Берлине енот устроил штурм Бундестага

Енот устроил штурм Бундестага в Берлине и попал на видео

Енот устроил штурм Бундестага в Берлине, но был схвачен при помощи специального сачка. Видео с поимкой незваного гостя опубликовал аккаунт посольства Германии в Лондоне в социальной сети X (бывший Twitter).

На ролике видно, что животное забралось на несколько этажей вверх и бродит по карнизу одного из окон. Затем из окна появляется сачок с сеткой, при помощи которого енота пытаются поймать, но он умело уходит в сторону. Животное попалось только со второго раза, после чего его выпустили в лесу.

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Еноты некоторое время назад были признаны в Германии инвазивным видом. Национальная ассоциация охоты Германии заявила, что было истреблено около 200 тысяч енотов в 2022 году, чтобы сократить их популяцию. При этом в 2002 году на территории страны насчитывалось всего 10 тысяч енотов.

В последние годы животные особенно осмелели и в поисках еды стали вламываться в дома. По информации пострадавших, еноты громят кухни, крадут и пьют пиво, а также нередко съедают домашних животных (птиц, кроликов и аквариумных рыбок). Чеки на ремонт после визита незваных гостей достигают 10 тысяч евро (около 100 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Геленджике голодные еноты перегрызли кабели передвижной телестанции «Матч ТВ». Сотрудникам телеканала пришлось заменить около 650 метров проводов, нанесенный енотами ущерб составил около 700 тысяч рублей.

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    Антонина Черташ
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