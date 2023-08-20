Глава Минобороны Украины назвал даты очередной встречи в формате «Рамштайн»

Глава Минобороны Украины Резников: встреча в формате Рамштайн пройдет в сентябре

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал даты очередной встречи контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн». Об этом сообщает ТАСС.

«Ориентировочно, это будет неделя между 17 по 24 сентября. И это будет очная встреча», — отметил глава оборонного ведомства.

Неформальное название контактная группа получила по названию американской базы Рамштайн в Германии, где в апреле 2022 году прошла ее первая встреча. Предыдущая встреча была проведена 18 июля в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что Украина намерена добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за отсутствия помощи и сохранения отношений с Россией.