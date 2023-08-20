Глава Минобороны Украины назвал даты очередной встречи в формате «Рамштайн»
Глава Минобороны Украины Резников: встреча в формате Рамштайн пройдет в сентябре
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал даты очередной встречи контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн». Об этом сообщает ТАСС.
«Ориентировочно, это будет неделя между 17 по 24 сентября. И это будет очная встреча», — отметил глава оборонного ведомства.
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Неформальное название контактная группа получила по названию американской базы Рамштайн в Германии, где в апреле 2022 году прошла ее первая встреча. Предыдущая встреча была проведена 18 июля в онлайн-формате.
Ранее сообщалось, что Украина намерена добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за отсутствия помощи и сохранения отношений с Россией.