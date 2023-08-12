Украина решила добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн»

Kyiv Post: Украина намерена добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн»

Украина намерена добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за отсутствия помощи и сохранения отношений с Россией. Об этом пишет The Kyiv Post со ссылкой на собственный источник.

«Израильские власти так и не предоставили реальную помощь, зато информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах», — пояснил собеседник издания. Он также отметил, что намерения Киева продиктованы «недружественными действиями Израиля по отношению к Украине и его пророссийской позицией на международной арене».

Также, по словам источника издания, в украинские власти опасаются, что информация, получаемая Израилем во время встреч формата «Рамштайн», может передаваться Москве.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Израиля в отсутствии обещанных поставок средств противовоздушной обороны (ПВО). При этом, по словам украинского лидера, Киев очень заинтересован в сохранении тесных взаимоотношений между странами.