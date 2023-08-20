Автор песен Кетти Перри пропала без вести в США

Сонграйтер Кети Перри Лейерт-Сегура пропала без вести в США

В США пропала без вести 48-летняя певица, модель и автор одной из песен Кетти Перри Камила Лейерт-Сегура. Как уточняет Sky News, переехавшую в Калифорнию из Швеции женщину последний раз видели в районе Беверли-Хиллз 29 июня.

Близкие пропавшей утверждают, что от нее после этого не было никаких вестей. Отмечается, что питомец Лейерт-Сегуры — кот по кличке Моррис — также исчез. Друзья модели и певицы опасаются, что ее могли похитить.

Известно, что Лейерт-Сегура стала соавтором одного из хитов Кетти Перри — Walking On Air.

Ранее сообщалось, что в российском городе школьница ушла из дома и пропала.