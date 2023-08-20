Шольц предрек многолетнюю поддержку Украины Западом

Канцлер ФРГ Шольц: Западу придется долгие годы оказывать поддержку Украине

Западу придется еще многие годы оказывать поддержку Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства страны, пишет ТАСС.

Во время дискуссии канцлер также признал, что определенная часть граждан Германии выступает против поставок оружия Украине, но при этом выразил уверенность в том, что большинство поддерживает действия правительства. «Ведь нам придется еще долгое время и многие годы, я боюсь, оказывать поддержку. Но важно это делать, поэтому необходимо тщательно взвешивать [каждое решение]», — сказал он.

Шольц добавил, что власти ФРГ не хотят обострения конфликта России и Украины и перехода его в войну между Россией и НАТО, в связи с чем важно действовать координированно и взвешенно. Он отметил, что Германия находится на втором месте по поставкам военной помощи Киеву после США и заявил, что если бы ФРГ боялась разозлить Москву, то поступала бы «совершенно иначе». Агентство указывает, что, по данным Минфина Германии, страна оказала Украине помощь на сумму 22 миллиарда евро.

19 августа Шольц заявил, что Берлин планирует и дальше поддерживать Киев как в военном, так и в финансовом плане. Он отметил, что это является нарушением табу, так как Германия в последние десятилетия практически не поставляла вооружение в зоны конфликтов за редкими исключениями, однако назвал поставки оружия Украине правильным решением.