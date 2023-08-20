Парк «Зарядье» напротив Кремля эвакуировали в третий раз за неделю

В московском парке «Зарядье» в третий раз за неделю объявили эвакуацию

Парк «Зарядье» напротив Кремля в Москве эвакуировали третий раз за неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт парка.

Агентство уточняет, что доступ на территорию парка был временно закрыт после поступления информации о неопознанном устройстве.

На момент публикации сообщения об эвакуации нет ни на сайте парка, ни в его соцсетях.

Первая эвакуация была проведена 15 августа из-за неопознанного устройства. Следующая эвакуация произошла 16 августа из-за угрозы взрыва — на почту парка поступило письмо с угрозой якобы от студента Московского финансово-юридического университета (МФЮА), в котором говорилось, что юноша заложил на территории «Зарядья» самодельное взрывное устройство, и требовалось перевести 600 тысяч рублей матери студента.

В обоих случаях была проведена проверка, по итогам которой не обнаружилось неопознанных устройств.

