В парке «Зарядье» объявили эвакуацию из-за неопознанного устройства

В московском парке «Зарядье» провели эвакуацию из-за неопознанного устройства

В московском парке «Зарядье» провели эвакуацию посетителей и персонала из-за неопознанного устройства. Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация парка также объявила, что на месте работают кинологи.

«Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении [на территории] неопознанного устройства», — приводит агентство сообщение руководства парка.

Ранее сегодня, 15 августа, эвакуация была объявлена и в Большом театре. Тогда информация об опасном предмете в здании не подтвердилась.