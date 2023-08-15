В парке «Зарядье» объявили эвакуацию из-за неопознанного устройства
В московском парке «Зарядье» провели эвакуацию из-за неопознанного устройства
В московском парке «Зарядье» провели эвакуацию посетителей и персонала из-за неопознанного устройства. Об этом сообщает РИА Новости.
Администрация парка также объявила, что на месте работают кинологи.
«Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении [на территории] неопознанного устройства», — приводит агентство сообщение руководства парка.
Ранее сегодня, 15 августа, эвакуация была объявлена и в Большом театре. Тогда информация об опасном предмете в здании не подтвердилась.