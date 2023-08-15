Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 15 августа 2023Россия

В парке «Зарядье» объявили эвакуацию из-за неопознанного устройства

В московском парке «Зарядье» провели эвакуацию из-за неопознанного устройства

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В московском парке «Зарядье» провели эвакуацию посетителей и персонала из-за неопознанного устройства. Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация парка также объявила, что на месте работают кинологи.

«Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении [на территории] неопознанного устройства», — приводит агентство сообщение руководства парка.

Ранее сегодня, 15 августа, эвакуация была объявлена и в Большом театре. Тогда информация об опасном предмете в здании не подтвердилась.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Ракета ЗРК Patriot взорвалась на испытаниях

    Россиянам отсоветовали покупать жилье на фоне повышения ключевой ставки

    Назван самый доступный курорт Таиланда для россиян

    В России представили новую систему контрбатарейной борьбы

    Звезда «Очень странных дел» прокомментировала завершение съемок шоу

    Иностранный футболист назвал стереотип о России

    Варившего два года наркотики в доме свекрови россиянина осудили на 12 лет

    Появились кадры мощных ударов по украинскому заводу ракетно-космической техники

    Александр Васильев назвал визуально прибавляющий лишний вес цвет одежды

    Названа неожиданная причина повышения ключевой ставки в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости