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11:28, 15 августа 2023Россия

Стало известно об эвакуации людей из Большого театра в центре Москвы

В Москве из Большого театра посла сообщений о минировании началась эвакуация

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Людей начали эвакуировать из здания Большого тетра в центре Москвы из-за угрозы взрыва. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

До этого на почту учреждения поступило сообщение, в котором неизвестные заявили о минировании здания на Театральной площади.

К месту уже выехали кинологи, утверждает Mash. Всех сотрудников Большого театра вывели из здания.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

4 августа на юге Москвы эвакуировали Нагатинский районный суд из-за угрозы взрыва. Тогда сотрудники спецслужб в ходе проведения проверки не нашли в здании опасных предметов.

Еще раньше из-за «минирования» проводилась эвакуация граждан из столичного кинотеатра «Иллюзион».

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    Анна Щербакова
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