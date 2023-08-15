Стало известно об эвакуации людей из Большого театра в центре Москвы
В Москве из Большого театра посла сообщений о минировании началась эвакуация
Людей начали эвакуировать из здания Большого тетра в центре Москвы из-за угрозы взрыва. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
До этого на почту учреждения поступило сообщение, в котором неизвестные заявили о минировании здания на Театральной площади.
К месту уже выехали кинологи, утверждает Mash. Всех сотрудников Большого театра вывели из здания.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
4 августа на юге Москвы эвакуировали Нагатинский районный суд из-за угрозы взрыва. Тогда сотрудники спецслужб в ходе проведения проверки не нашли в здании опасных предметов.
Еще раньше из-за «минирования» проводилась эвакуация граждан из столичного кинотеатра «Иллюзион».