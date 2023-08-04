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10:01, 4 августа 2023Россия

В Москве эвакуировали Нагатинский суд из-за угрозы взрыва

Нагатинский районный суд на юге Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нагатинский районный суд, расположенный в Каширском проезде на юге Москвы, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Согласно графику, суд должен был начать работу в девять утра. Перед входом столпились посетители, отметил журналист.

Позже охранник Нагатинского суда рассказал собравшимся, что здание эвакуируют из-за угроза взрыва. Сотрудник подчеркнул, что к месту вызвали специальные службы и суд не откроется, пока не будет проведена проверка.

Если угроза окажется ложной, Нагатинский суд откроется в лучшем случае через 40 минут, предположил охранник.

Официального подтверждения этой информации РИА Новости пока не получало.

Ранее сообщалось об эвакуации людей из кинотеатра «Иллюзион» в центре Москвы из-за «минирования». Позже кинологи осмотрели залы и не обнаружили взрывных устройств.

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    Анна Щербакова
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