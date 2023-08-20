Вучич заявил, что действия НАТО против России на Украине уничтожают экономику ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил об уничтожении экономики ЕС из-за действий НАТО на Украине в беседе с журналистом Такером Карлсоном, который опубликовал короткое видео о встрече в своем Twitter.

«Война на Украине, которую НАТО ведет против России, раздавила европейскую экономику», — процитировал журналист Вучича. Сам Карлсон добавил, что разрушение «Северных потоков» «непосредственно администрацией Байдена или ее посредниками» уничтожает экономику Германии, которая является крупнейшей в ЕС.

Ранее Александр Вучич заявил о периоде сильнейшего давления на страну из-за вопроса антироссийских санкций. По мнению президента, ожидания стран Запада, что поставки вооружений помогут Украине одержать победу, не оправдались.