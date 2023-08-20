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20:35, 20 августа 2023Ценности

В Wildberries рассказали об ущербе складу в Электростали из-за дождя

Wildberries: дождь залил 500 квадратных метров склада в Электростали
СюжетПожар в Подольске

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сильный дождь повредил крышу склада онлайн-маркетплейса Wildberries в Электростали, в результате чего вода попала внутрь и залила около 500 квадратных метров помещения. Об этом RT сообщили в пресс-службе компании.

В Wildberries уточнили, что общая площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров.

«Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет. Начались восстановительные ремонтные работы. Товары перемещены в другие секции склада», — рассказали в пресс-службе.

Сумма ущерба будет установлена в ходе инвентаризации, продавцам компенсируют стоимость утраченного товара.

В компании добавили, что склад продолжает работу в стандартном режиме, принимая товары от продавцов и отправляя их покупателям.

Утром 20 августа стало известно, что на складе компании Ozon подмосковной деревне Гривно под Подольском произошел пожар. При проверке специалисты заключили, что на складе в коробках на стеллажах горят товары. Вечером в МЧС сообщили о полной ликвидации возгорания. Всех людей успели вывести из здания, никто не пострадал.

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    Сергей Истомин
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