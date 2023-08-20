Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:31, 20 августа 2023Россия

Пожар на складе Ozon в Подмосковье ликвидировали

ГУ МЧС по Подмосковью: пожар на складе Ozon в деревне Гривно ликвидировали
СюжетПожар в Москве:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Пожар на складе компании Ozon в подмосковной деревне Гривно под Подольском полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве рассказали, что пожар ликвидирован в 16:40 по Москве на площади 500 квадратных метров. В том числе уже устранены последствия инцидента, добавили в МЧС.

О том, что под подмосковным Подольском на складе Ozon произошел пожар, стало известно ранее. В ГУ МЧС России по Московской области заявили, что изначально возгорание началось в шестиэтажном здании на площади 375 квадратных метров. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. При проверке специалисты заключили, что на складе в коробках на стеллажах горят товары Ozon.

Позднее в МЧС рассказали о локализации пожара на площади 500 квадратных метров. Информацию об этом также подтвердили представители Ozon. В компании отметили, что на складе в подмосковной деревне не хранились товары маркетплейса. Кроме того, в момент возгорания люди были выведены из здания, так что при пожаре никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Парк «Зарядье» напротив Кремля эвакуировали в третий раз за неделю

    Украинские эксперты МВД распилили ракету болгаркой и подорвались

    Посол Израиля ответил на угрозы Украины закрыть Умань для паломников

    Российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ под Николаевом

    Зеленский прибыл в Данию

    Названы издержки Запада от поддержки контрнаступления ВСУ

    Вучич отреагировал на обвинения в «сидении на двух стульях» Востока и Запада

    Зацепера ударило током на крыше московской электрички

    НАТО принудит Зеленского к мирным переговорам

    Стало известно об отсутствии у Украины ресурсов для «лобовых атак»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости