Пожар на складе Ozon в Подмосковье ликвидировали

ГУ МЧС по Подмосковью: пожар на складе Ozon в деревне Гривно ликвидировали

Пожар на складе компании Ozon в подмосковной деревне Гривно под Подольском полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве рассказали, что пожар ликвидирован в 16:40 по Москве на площади 500 квадратных метров. В том числе уже устранены последствия инцидента, добавили в МЧС.

О том, что под подмосковным Подольском на складе Ozon произошел пожар, стало известно ранее. В ГУ МЧС России по Московской области заявили, что изначально возгорание началось в шестиэтажном здании на площади 375 квадратных метров. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. При проверке специалисты заключили, что на складе в коробках на стеллажах горят товары Ozon.

Позднее в МЧС рассказали о локализации пожара на площади 500 квадратных метров. Информацию об этом также подтвердили представители Ozon. В компании отметили, что на складе в подмосковной деревне не хранились товары маркетплейса. Кроме того, в момент возгорания люди были выведены из здания, так что при пожаре никто не пострадал.