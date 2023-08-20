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13:41, 20 августа 2023Россия

Ozon сообщил о локализации пожара на складе в Подмосковье

Ozon подтвердил информацию о локализации пожара на складе в Подмосковье

Фото: Ilya_Kuznetsov / Unsplash

Пожар на одном из блоков склада в деревне Гривно под Москвой локализован. Такие данные представители маркетплейса Ozon подтвердили в разговоре с «Известиями».

В компании также рассказали, что блок склада Ozon под Подольском не использовался, так что там не хранились товары маркетплейса. Кроме того, в момент возгорания все люди были выведены из здания, «за медицинской помощью никто не обратился».

Помимо этого, в Ozon подтвердили информацию о том, что пожарные смогли оперативно локализовать огонь на площади 500 квадратных метров. «Угрозы для соседних блоков и зданий нет», — сказано в сообщении.

О том, что под подмосковным Подольском, в деревне Гривно, на складе Ozon произошел пожар, стало известно ранее. В ГУ МЧС России по Московской области заявили, что изначально возгорание началось в шестиэтажном здании на площади 375 квадратных метров.

На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. При проверке специалисты заключили, что на складе в коробках на стеллажах горят товары Ozon. Позднее в МЧС рассказали о локализации пожара.

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    Варвара Кошечкина
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