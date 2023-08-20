Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали

МЧС России: пожар на складе Ozon в деревне Гривно под Подольском локализовали

Пожар на складе компании Ozon под подмосковным Подольском локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

В ведомстве отметили, что к 11:22 по Москве пожар в здании со складами компании локализовали на площади 500 квадратных метров. В настоящее время пожарные работают на месте происшествия и продолжают бороться с огнем.

О том, что под подмосковным Подольском, в деревне Гривно, на складе Ozon произошел пожар, стало известно ранее. В ГУ МЧС России по Московской области заявили, что возгорание возникло в шестиэтажном здании на площади 375 квадратных метров. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. При проверке выяснилось, что на складе, в коробках на стеллажах, горят товары Ozon.

Незадолго до этого во Всеволожском районе Ленобласти загорелась электроподстанция. Инцидент произошел в деревне Новосергеевка. В тот момент, по предварительным данным, на электроподстанции загорелся трансформатор. Информации о пострадавших не было.

Помимо этого, появились данные о мощном пожаре на складе в подмосковном Раменском. Тогда огонь охватил площадь в 2,7 тысячи квадратных метров. Предполагаемой причиной инцидента стало несоблюдение безопасности при проведении сварочных работ.