Площадь пожара на складе в Раменском резко выросла

МЧС: площадь пожара на складе в Раменском выросла с 1,8 до 2,7 тыс. «квадратов»

Площадь пожара, вспыхнувшего в складском помещении в подмосковном Раменском, резко выросла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.

Уточняется, что огонь распространился на 2,7 тысячи квадратных метров. Ранее площадь пожара составляла 1,8 тысячи «квадратов».

«Происходит загорание в складском помещении и деревянных паллетов на открытой площадке. Силы сосредоточены на тушение пожара и защиту соседних зданий», — добавили в ведомстве.

Сообщение о пожаре в Раменском поступило в 11:53 мск. Он вспыхнул в складском помещении, расположенном по адресу Раменский городской округ, 4-й километр Донинского шоссе.

По данным Shot, загоревшийся склад принадлежит компании «ЛАМА ПРО», которая продает удобрения, товары для ландшафтного дизайна и оборудование для питомников. Официально эта информация не подтверждалась.