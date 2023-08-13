Стал известен владелец загоревшегося в Раменском склада

Shot: загоревшимся в Раменском складом владеет компания «ЛАМА ПРО»

Складом, который загорелся в подмосковном Раменском, владеет компания «ЛАМА ПРО». Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, деятельность данной организации заключается в продаже удобрений, товаров для ландшафтного дизайна и оборудования для питомников. В прокуратуре Московской области сообщили, что предварительной причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском вспыхнул утром в воскресенье, 13 августа. Возгорание произошло в складском помещении, находящемся по адресу Раменский городской округ, 4-й километр Донинского шоссе. Общую площадь горения в пресс-службе регионального главка МЧС оценили в 1800 квадратных метров. Представитель ведомства заявил, что информации о пострадавших пока не поступало.