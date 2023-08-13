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12:49, 13 августа 2023Россия

Появились подробности о вспыхнувшем в Раменском пожаре

МЧС: в Раменском загорелся склад с удобрениями, площадь пожара — 1800 кв. м

Фото: Andrey 69 / Unsplash

В подмосковном Раменском вспыхнул пожар на складе с удобрениями, площадь горения достигла 1800 квадратных метров. Такие подробности раскрыли в пресс-службе регионального главка МЧС, передает РИА Новости.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:53 мск. Он вспыхнул в нежилом строении — складском помещении, находящемся по адресу Раменский городской округ, 4-й километр Донинского шоссе. «По прибытии первых подразделений наблюдалось горение склада по всей площади», — добавили в ведомстве.

В беседе с РБК представители ГУ МЧС по Подмосковью отметили, что информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в сети появились кадры пожара. На них виден поднимающийся в воздух густой черный дым. Очевидцы также рассказали, что перед возгоранием был слышен хлопок.

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    Полина Матюхина
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