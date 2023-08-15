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21:38, 15 августа 2023Россия

В российском регионе загорелась электроподстанция

МЧС: пожар вспыхнул на электроподстанции во Всеволожском районе Ленобласти

Фото: Russian Emergencies Ministry / Global Look Press

Спасатели в Ленинградской области занимаются тушением пожара на электроподстанции, который вспыхнул 15 августа в деревне Новосергеевка Всеволожского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, на электроподстанции загорелся трансформатор. Информации о пострадавших нет.

Тем временем в Махачкале прогремел взрыв после начавшегося на АЗС пожара. Все началось с воспламенившихся 100 тонн селитры, которые незаконно хранились на соседнем складе, затем пламя перекинулось на АЗС. Владельца взрывоопасного удобрения объявили в розыск.

Ранее мстительный мужчина в Таиланде попытался устроить пожар в доме соседки, которая подала на него жалобу, но случайно поджег себя. Пострадавшего госпитализировали, а женщина пожаловалась на него снова, в этот раз из-за попытки поджога.

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    Александра Синицына
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