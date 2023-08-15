Владельца склада селитры объявили в розыск после взрыва на АЗС Махачкалы

Владельца склада селитры объявили в розыск после взрыва на АЗС в Махачкале

После взрыва на АЗС в Махачкале в розыск объявили 34-летнего владельца склада 100 тонн селитры в автосервисе, откуда начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Эльдар Насрулаев незаконного хранил взрывоопасное удобрение, которое загорелось и сдетонировало во время технических работ. Со склада огонь перешел на АЗС, где произошел взрыв цистерны и машины с газом.

Насрулаева последней видела жена, в настоящее время она с детьми находится дома.

ЧП произошло в Махачкале вечером 14 августа. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.