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13:18, 15 августа 2023Силовые структуры

Владельца склада селитры объявили в розыск после взрыва на АЗС Махачкалы

Владельца склада селитры объявили в розыск после взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: РИА Новости

После взрыва на АЗС в Махачкале в розыск объявили 34-летнего владельца склада 100 тонн селитры в автосервисе, откуда начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Эльдар Насрулаев незаконного хранил взрывоопасное удобрение, которое загорелось и сдетонировало во время технических работ. Со склада огонь перешел на АЗС, где произошел взрыв цистерны и машины с газом.

Насрулаева последней видела жена, в настоящее время она с детьми находится дома.

ЧП произошло в Махачкале вечером 14 августа. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.

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    Илона Палей
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