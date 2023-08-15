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11:59, 15 августа 2023Россия

Возросло число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале

Минздрав: число пострадавших в результате взрыва в Махачкале возросло до 115

Фото: РИА Новости

Число пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале возросло до 115 человек. Об этом сообщили в Минздраве России, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что на стационаром лечении после ЧП в Дагестане находятся 62 человека, в том числе 16 детей.

«Состояние 11 пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как тяжелое», — отметили в пресс-службе Минздрава. Еще 18 гражданам медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Вечером 14 августа взрыв произошел в автосервисе, расположенном на окраине Махачкалы. Затем огонь распространился на автозаправку. Впоследствии удалось установить, что возгорание и хлопок произошли в здании станции технического обслуживания автомобилей.

На фоне взрыва власти Дагестана решили ввести режим ЧС в Кумторкалинском районе республики. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал подписать соответствующий указ в ближайшее время.

Он поблагодарил за работу региональные экстренные службы, которым удалось предотвратить более тяжкие последствия взрыва.

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    Анна Щербакова
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