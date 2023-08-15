Власти Дагестана решили ввести режим ЧС в одном из районов после взрыва на АЗС

Глава Дагестана: режим ЧС введут в Кумторкалинском районе после взрыва на АЗС

Власти приняли решение ввести в Кумторкалинском районе Дагестана режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в ходе заседания оперативного штаба, пишет РИА Новости.

Меликов пообещал, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Кроме того, он отметил работу экстренных служб Дагестана, которым удалось предотвратить более тяжкие последствия взрыва.

«Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом», — написал он в Telegram.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 100 человек. 30 граждан спасти не удалось.

Вечером 14 августа на автозаправке в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел взрыв. Сначала загорелось здание автосервиса, после огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Меликов позже рассказал, что взрыв произошел вследствие детонации емкости напротив автозаправки. По факту происшествия возбудили уголовное дело.