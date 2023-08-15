Мощность взрыва на АЗС в Махачкале оценили

SHOT: мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте

Мощность взрыва в Махачкале составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Уточняется, что в автосервисе, с которого начался пожар, хранилось около ста тонн взрывоопасной селитры.

По данным канала, склад на территории автосервиса арендовал один из местных предпринимателей и хранил там селитру и удобрения. Предварительно, химикаты взорвались после возгорания.

Взрыв произошел в Махачкале вечером 14 августа. Огонь распространился на территорию расположенной поблизости автозаправочной станции. Минздрав России сообщил, что в результате взрыва пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.