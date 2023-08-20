Раскрыты простые способы удалить пятна от вина и шашлыка с одежды

Эксперт по прачечным в Манчестере, Англия, Фрэн Форгионе раскрыла простые способы удалить пятна от вина и шашлыка с одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Так, в первом случае специалистка посоветовала обработать поверхность изделия лаком для волос, оставить на несколько минут и промокнуть ее влажной тряпкой. Данное действие необходимо повторить несколько раз и постирать в машине, выставив на ней максимальную скорость. Кроме того, Форгионе порекомендовала прибегнуть к газированной воде, поскольку пузыри помогают оттолкнуть частицы грязи.

Что касается пятен от шашлыка, то собеседница издания заявила, что для их выведения понадобятся стиральный порошок и вода. «Чтобы вывести масляное или жирное пятно с хлопковой одежды, нужно пропитать загрязненный участок стиральным порошком или, что еще лучше, приготовить пасту из стирального порошка и воды. Нанесите ее на одежду и оставьте на несколько минут, прежде чем загрузить в стиральную машину», — пояснила Форгионе и порекомендовала после стирки высушить вещи на воздухе.

Ранее продуктолог, эксперт по бытовой химии Synergetic Ольга Рыжкова раскрыла способы удалить различные виды загрязнений с одежды. Пятна пота помогут отстирать кислоты, например лимонная, в растворе которой необходимо замочить ткань на 10-15 минут.