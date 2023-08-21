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13:37, 21 августа 2023Из жизни

102-летняя футбольная фанатка раскрыла алкогольный секрет долголетия

102-летняя женщина из Великобритании назвала херес секретом долголетия

Фото: expressandstar.com

102-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Express & Star.

Дорис Уилтон из города Вулвергемптон отметила знаменательную дату 16 августа. Женщина всю жизнь остается фанаткой футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион», и до последнего времени она регулярно ездила на матчи. В честь главного увлечения британки ее комнату украсили шарами в виде футбольных мячей.

Во время торжества британка назвала приятельнице алкогольный секрет своей долгой жизни. «Одна из ее подруг сказала нам, что секрет ее долголетия в рюмочке хереса перед сном», — сказала журналистам сотрудница пансионата Керри Кентон.

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Администрация пансионата, где проживает именинница, устроила для нее сразу две вечеринки. Утром поздравить ее приехали двое сыновей, а после обеда сотрудники организовали специальный праздник для всех постояльцев. Именинница призналась, что больше всего ей понравился сюрприз со второй вечеринкой.

Ранее 101-летняя жительница американского штата Огайо назвала причину своего долголетия и моложавой внешности. Она считает, что находится в отличной форме, потому что всегда много работала.

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    Никита Савин
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