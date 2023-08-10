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22:27, 10 августа 2023Забота о себе

101-летняя женщина поделилась секретами долголетия и моложавой внешности

101-летняя жительница США назвала постоянное движение секретом долголетия

Фото: JoAnn's / Insider

101-летняя жительница Огайо, США, Джейн Бернс назвала привычку всегда быть при деле секретом своего долголетия. Об этом пишет Insider.

Пережившая Великую депрессию женщина прославилась благодаря социальным сетям. Ролики с ее участием выкладывала 20-летняя подруга, с которой они вместе работают в магазине тканей и рукоделия. Бернс неоднократно рассказывала подписчикам, что лучшими советами для долголетия считает спорт, движение и привычку быть постоянно при деле. Она заявила, что не собирается уходить на пенсию и будет работать столько, сколько сможет.

Долгожительница, которой редко дают больше 80 лет, также поделилась секретом моложавой внешности. «Я никогда не умываюсь мылом. Только очищающий крем, а затем увлажняющий крем», — говорит Бернс. Кроме того, она ест много овощей, никогда не курила и не злоупотребляла алкоголем, однако любит выпить чашку кофе с ликером и побаловать себя пончиками и сладкими булочками. Женщина призналась, что ест их дважды в день — утром и вечером по одной штуке.

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    Екатерина Улитина
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