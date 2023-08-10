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09:18, 10 августа 2023Из жизни

102-летняя инструктор по плаванию назвала причину долгой жизни

102-летняя жительница США назвала активный образ жизни секретом долголетия

Фото: Amber Gries / PEOPLE

102-летняя жительница штата Орегон, США, работающая инструктором по плаванию, назвала причину своего долголетия. Об этом сообщает People.

Пегги Конзак уже более полувека учит плавать детей. Она работает инструктором по плаванию в молодежной волонтерской организации YMCA с 46 лет. Женщина не собирается выходить на пенсию и, по ее словам, планирует работать так долго, как сможет. Конзак отмечает, что чувствует себя счастливой, общаясь с родителями и их детьми. «Я часто говорю, что буду продолжать преподавать и плавать до тех пор, пока меня не посадят в инвалидное кресло и не сбросят в воду», — шутит она.

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Долгожительница работает два раза в неделю, а в другие дни любит приходить в YMCA, чтобы поплавать. Конзак утверждает, что не может сидеть дома и ничего не делать. Она считает, что главный секрет ее долголетия, хорошей физической формы и крепкого здоровья заключается в активном образе жизни. «В этом возрасте я могу быть очень ленивой. А так я прихожу, занимаюсь плаванием или преподаю, возвращаюсь домой, чувствую себя хорошо и готова к оставшейся части дня. Это помогает мне оставаться в движении», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница США дожила до 102 лет и назвала алкоголь и веру в Бога секретом долгой жизни. Несмотря на почтенный возраст, женщина, по заверениям окружающих, полна энергии и ведет себя так, будто ей гораздо меньше лет, чем на самом деле.

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    Алиса Удовик
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