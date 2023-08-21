МИД Австрии заявил о невозможности Европы резко оборвать диалог с Россией

Глава МИД Австрии Шалленберг: Европа не может резко оборвать диалог с Россией

Страны Европы не могут резко оборвать диалог с Россией, когда идет речь о создании архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. О невозможности европейских стран «отменить Россию» заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, сообщает ТАСС.

«Мы не можем отменить Россию, мы не можем резко прекратить диалог с ней. Если мы это сделаем, то мы, вероятно, исключим из этой системы и Центральную Азию, и Южный Кавказ», — отметил дипломат.

Он добавил, что Россия останется крупнейшим соседом Европы в географическом плане, останется лидером по числу ядерных боеголовок. По его словам, невозможно обсуждать климатические изменения или какие-либо другие вопросы, не подключив к дискуссиям Россию.

Ранее глава австрийского дипломатического ведовства заявил, что присоединение всех стран к европейским санкциям в отношении России невозможно. Он подчеркнул, что это нереалистично, и есть разница между теми, кто не присоединяется к санкциям, и теми, кто их осознанно обходит.