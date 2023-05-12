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14:07, 12 мая 2023Мир

В Австрии сочли присоединение всех стран к антироссийским санкциям невозможным

Глава МИД Австрии Шалленберг: присоединение всех стран к санкциям против РФ нереалистично
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Фото: Lisa Leutner / Reuters

Присоединение всех стран к европейским санкциям в отношении России невозможно, считает глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Его слова приводит ТАСС.

«Не стоит делить мир на черное и белое и говорить, что всем стоит присоединиться к санкциям. Мы знаем, что это нереалистично. Но есть разница между теми, кто не присоединяется к санкциям, и теми, кто их осознанно обходит», — указал он.

8 мая стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) составила проект 11-го пакета антироссийских санкций и передала его странам Евросоюза (ЕС) для согласования. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала целью нового пакета санкций противодействие обходу действующих ограничительных мер.

Позднее Politico со ссылкой на источники сообщило, что все страны ЕС согласились с ужесточением энергетических санкций против России. Один из европейских дипломатов рассказал изданию, что 11-й пакет санкций отличается от предыдущих тем, что «фокусируется на обходе, и он будет иметь другое влияние». Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в пакет санкций против России отказались включить ядерную энергетику.

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Алина Гончарова
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