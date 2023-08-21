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08:41, 21 августа 2023Мир

В США заявили об удвоении поддержки немцами «Альтернативы для Германии»

Politico: число поддерживающих «Альтернативу для Германии» немцев удвоилось

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Число немцев, поддерживающих парламентскую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), удвоилось, увеличившись на 20 процентов за 2023 год. Об этом со ссылкой на результаты собственного опроса сообщает американская газета Politico.

«За последний год поддержка антииммигрантской, пророссийской партии "Альтернатива для Германии" почти удвоилась и составила более 20 процентов», — указывает издание.

Отмечается, что популярность АдГ может быть связана, с одной стороны, с ростом насильственных преступлений, совершаемых мигрантами, а с другой — с политическими распрями социал-демократической коалиции нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца с либералами и зелеными, мешающими этим силам объединить электорат.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине в любом случае состоятся.

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    Виктория Кондратьева
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