Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:00, 18 августа 2023Мир

Немецкий депутат назвал неизбежными переговоры с Россией по Украине

Депутат АдГ Шмидт: переговоры между Украиной и Россией неизбежны

Фото: Ukraine Presidential Press Servi / Globallookpress.com

Переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине в любом случае состоятся, считает депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Политик отметил, что украинская армия не добилась успехов в ходе контрнаступления. Кроме того, добавил он, в НАТО заговорили о том, что Киеву следует пойти на территориальные уступки ради достижения мира. Принимая это во внимание, по мнению Шмидта, можно предположить, что когда-нибудь стороны конфликта сядут за стол переговоров. «В любом случае все закончится переговорами — победить ядерную державу невозможно», — заключил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что западные союзники не оказывают давление на Киев по вопросу переговоров с Москвой. По его словам, сведения об этом «существуют только в интернете».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин рассказал о сбитом в центре Москвы беспилотнике. Что известно о новой атаке?

    В США рассказали о передаче F-16 Украине

    Взрыв беспилотника возле «Москва-Сити» сняли на видео

    Власти Крыма предупредили жителей о звуках взрывов

    Мужчина сходил на первое свидание и столкнулся с неожиданной реакцией девушки

    Психолог рассказала о разочаровывающем поведении россиян в отношениях

    Немецкий депутат назвал неизбежными переговоры с Россией по Украине

    В США рассказали о просчете американской разведки на Украине

    Москвичей предупредили о перекрытии улиц на севере столицы

    Россиянка описала отдых в Анапе словами «не думала, что все будет так плохо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости