Депутат АдГ Шмидт: переговоры между Украиной и Россией неизбежны

Переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине в любом случае состоятся, считает депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Политик отметил, что украинская армия не добилась успехов в ходе контрнаступления. Кроме того, добавил он, в НАТО заговорили о том, что Киеву следует пойти на территориальные уступки ради достижения мира. Принимая это во внимание, по мнению Шмидта, можно предположить, что когда-нибудь стороны конфликта сядут за стол переговоров. «В любом случае все закончится переговорами — победить ядерную державу невозможно», — заключил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что западные союзники не оказывают давление на Киев по вопросу переговоров с Москвой. По его словам, сведения об этом «существуют только в интернете».