Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:18, 15 августа 2023Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии давления Запада по переговорам с Россией

Секретарь СНБО Украины Данилов: Запад не давит на Киев по переговорам с Москвой

Фото: Alina Smutko / Reuters

Запад не давит на Киев по вопросу переговоров с Москвой. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью итальянской газете La Repubblica.

Отмечается, что Киев не испытывает никакого давления со стороны западных союзников. «Новости об этом якобы оказываемом давлении ничем не подтверждены. Они существуют только в интернете. (...) Ни на какие обязательства по переговорам партнеры нам не указывали», — сказал Данилов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит игнорировать и заглушать призывы к переговорам с Москвой, а также предпринимать связанные с этим меры в рамках законодательства.

13 августа стало известно о надежде западных союзников Украины, что контрнаступление армии республики принудит Россию к переговорам. Однако теперь дипломаты на Западе считают, что шансы на это невелики.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России поднял ключевую ставку до 12 процентов

    Россиянам назвали районы Москвы с дешевыми квартирами для аренды

    Стало известно об эвакуации людей из Большого театра в центре Москвы

    Ирене Понарошку сделали предложение

    ЦБ объяснил решение повысить ключевую ставку

    Бывшего полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

    На Украине заявили об отсутствии давления Запада по переговорам с Россией

    Россиянам назвали самые модные цвета одежды на осень и зиму

    В Китае разъяснили отношения с Россией в военной сфере

    В ЮАР рассказали о формате участия Путина в саммите БРИКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости