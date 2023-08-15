На Украине заявили об отсутствии давления Запада по переговорам с Россией

Секретарь СНБО Украины Данилов: Запад не давит на Киев по переговорам с Москвой

Запад не давит на Киев по вопросу переговоров с Москвой. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью итальянской газете La Repubblica.

Отмечается, что Киев не испытывает никакого давления со стороны западных союзников. «Новости об этом якобы оказываемом давлении ничем не подтверждены. Они существуют только в интернете. (...) Ни на какие обязательства по переговорам партнеры нам не указывали», — сказал Данилов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит игнорировать и заглушать призывы к переговорам с Москвой, а также предпринимать связанные с этим меры в рамках законодательства.

13 августа стало известно о надежде западных союзников Украины, что контрнаступление армии республики принудит Россию к переговорам. Однако теперь дипломаты на Западе считают, что шансы на это невелики.