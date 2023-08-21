В российском городе троих детей нашли в квартире вместе с телами родителей

Трех маленьких детей нашли вместе с телами родителей в квартире в Асбесте

Тела двух человек, мужчины и женщины, нашли на кухне в квартире в городе Асбест Свердловской области, вместе с ними находились трое маленьких детей в возрасти пяти, четырех лет и одного года. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей региональных управлений СКР и ГУ МВД России.

«В настоящее время представители МВД двух найденных девочек поместили до завершения разбирательства в одно из местных соцучреждений, а третью поместили в больницу для тщательного обследования», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга уточнил, что по факту гибели двух человек проводится проверка, судмедэксперты выясняют причину смерти и как давно она наступила. Внешне признаков криминальной смерти не было обнаружено.

Родители девочек имели судимости, пишет Ura.ru. Мужчина был осужден за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотиков, его жена — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.