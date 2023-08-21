Для поставок российского зерна придумали новый маршрут

В АСЕАН обсудили вариант поставок российского зерна через Индию и КНР

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили вариант поставок российского зерна через Индию и КНР, заявил министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан. Его слова приводит издание Detik.

«Мы обсудили реализацию торгово-инвестиционного сотрудничества АСЕАН с Россией. Например, семинар АСЕАН — Россия по электронной коммерции, поставки сельскохозяйственной продукции из России в АСЕАН», — сказал он.

Как указал Хасан, хотя новый маршрут поставок российского зерна и упростит его импорт, в АСЕАН проблем с продовольствием не наблюдается. Министр добавил, что много пшеницы «есть в Канаде, Австралии, США».

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки, которое могут заключить в ближайшие выходные в Будапеште.