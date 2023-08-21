Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:47, 21 августа 2023Ценности

Российский врач объяснила причины отсутствия роста бороды и усов у мужчин

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Российский генетик, терапевт, доктор медицинских наук Лиля Джемилева объяснила причины отсутствия роста бороды и усов у мужчин. Ее комментарий публикует «Доктор Питер».

В первую очередь врач обратила внимание на генетическую предрасположенность. В данном случае справиться с проблемой поможет только пересадка волос, отметила она. В то же время в списке оказались недостаточный уровень тестостерона и неправильное питание с большим количеством содержащих эстроген продуктов. Особое место среди последних занимает пиво, которое резко повышает количество женских половых гормонов, а также жирная и калорийная еда, заявила медик.

Кроме того, нарушить рост волос способно отсутствие оптимальной физической нагрузки, поскольку у ведущих сидячий образ жизни мужчин также нарушается выработка тестостерона, заключила собеседница издания.

В июле звездный парикмахер Джей Смолл назвал самые лучшие прически для маскировки залысин у мужчин. Эксперт порекомендовал присмотреться к начесам и попробовать отрастить пряди.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    Диггеры-подростки спустились в водные тоннели под Москвой и пропали. Выбраться живыми им не удалось. Кто в этом виноват?

    Раскрыто местонахождение певицы Алсу

    Стоматолог рассказала о причинах хруста в челюсти

    Зеленский рассказал о планах производить на Украине шведские БМП

    Корова родила двухголового теленка с шестью ногами

    Россиянки остались вне списка самых влиятельных легкоатлеток мира

    Миллионы жителей Стамбула переселят из-за риска землетрясений

    В ЛНР суд приговорил украинского наводчика к 17 годам за обстрел жилых домов

    В Кремле прокомментировали предстоящий саммит БРИКС в ЮАР

    Байдена раскритиковали после слов о поражении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости