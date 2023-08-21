Российский врач объяснила причины отсутствия роста бороды и усов у мужчин

Российский генетик, терапевт, доктор медицинских наук Лиля Джемилева объяснила причины отсутствия роста бороды и усов у мужчин. Ее комментарий публикует «Доктор Питер».

В первую очередь врач обратила внимание на генетическую предрасположенность. В данном случае справиться с проблемой поможет только пересадка волос, отметила она. В то же время в списке оказались недостаточный уровень тестостерона и неправильное питание с большим количеством содержащих эстроген продуктов. Особое место среди последних занимает пиво, которое резко повышает количество женских половых гормонов, а также жирная и калорийная еда, заявила медик.

Кроме того, нарушить рост волос способно отсутствие оптимальной физической нагрузки, поскольку у ведущих сидячий образ жизни мужчин также нарушается выработка тестостерона, заключила собеседница издания.

В июле звездный парикмахер Джей Смолл назвал самые лучшие прически для маскировки залысин у мужчин. Эксперт порекомендовал присмотреться к начесам и попробовать отрастить пряди.