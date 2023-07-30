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18:26, 30 июля 2023Ценности

Парикмахер назвал лучшие прически для маскировки залысины у мужчин

Звездный парикмахер Джей Смолл: начесы маскируют залысины у мужчин

Фото: Hair Spies / Unsplash

Звездный парикмахер Джей Смолл назвал самые лучшие прически для маскировки залысин у мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания Insider.

Людям, у которых наблюдается значительное выпадение волос на макушке головы, эксперт рекомендует присмотреться к начесам. При этом для поддержания формы данной прически он посоветовал использовать сухой шампунь, поскольку тот может добавить дополнительный объем. Однако при выборе средства необходимо обращать внимание на состав. Так, в продукте не должен присутствовать спирт, потому что он может спровоцировать сухость кожи головы.

Кроме того, Смолл объяснил, что замаскировать проблемные участки можно с помощью пробора, предварительно намочив волосы водой. Вдобавок собеседник издания предложил попробовать отрастить пряди. «Чем длиннее ваши волосы, тем лучше они будут выглядеть», — заявил он.

В мае сообщалось, что натуральная седина стала трендом у мужчин в 2023 году. По информации издания Financial Times, за последнее время многие известные личности все чаще выходили в свет с седыми волосами, а также снимались в рекламных кампаниях брендов. Среди них оказались режиссеры Абель Феррара, Дэвид Кроненберг, Джим Джармуш и Педро Альмодовар.

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    Мария Винар
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