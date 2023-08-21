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12:29, 21 августа 2023Мир

Байден отдохнул на пляже в Делавэре на фоне лесных пожаров на Гавайях

Конгрессмен Боберт раскритиковала Байдена за отдых на фоне пожаров в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конгрессмен, член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала Байдена за отдых на пляже в Делавэре и призывы помочь Украине на фоне сильнейших пожаров на Гавайях. Об этом она написала в соцсети X (бывший Twitter).

Она сообщила что во время мощных лесных пожаров на Гавайях, в результате которых тысячи людей остались без крова, Байден отдыхал на пляже Rehoboth Beach в Делавэре. Также он провел время в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и еще неделю — на озере Тахо. Также Боберт напомнила, что американский лидер попросил еще 24 миллиарда долларов для Украины.

Пожары в Соединенных Штатах вспыхнули из-за сухой погоды и сильного ветра. В результате был полностью уничтожен город Лахайна, который был популярен среди туристов и имел большое культурное значение, так как в XIX веке носил статус столицы королевства Гавайи.

Ранее пресс-служба властей округа Мауи сообщила, что затраты на восстановление от последствий разрушительных лесных пожаров оцениваются в 5,52 миллиарда долларов. В результате стихийного бедствия было уничтожено и повреждено 2170 строений, из которых 86 процентов представляли жилой сектор.

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    Александр Слабиев
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