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08:23, 21 августа 2023Мир

ЮАР поддержала идею расширения БРИКС

Bloomberg: лидер ЮАР Рамафоса поддержал вступление развивающихся стран в БРИКС

Фото: W. G. Allgoewer / blickwinkel / Global Look Press

Южно-Африканская республика (ЮАР) всецело поддерживает стремление развивающихся стран вступить в состав группы БРИКС, более 20 государств уже подали официальные заявки на присоединение к объединению. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает Bloomberg.

«БРИКС [после вступления новых государств] в расширенном составе будет представлять разнородную группу стран, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку», — выразил надежду южноафриканский лидер. Он также уточнил, что ЮАР стремится работать «со всеми странами во имя глобального мира и развития», вне зависимости от принадлежности к какому-либо идеологическому и политическому лагерю.

Ранее Китай заявил, что Пекин также поддержал идею расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнеров. В МИД КНР подчеркнули, что Китай готов работать с партнерами по организации, чтобы способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление многополярного мира, стабильности и процветания во всем мире.

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    Виктория Кондратьева
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